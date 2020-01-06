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  4. Mısır'da Libya krizi toplantısı

Mısır'da Libya krizi toplantısı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Mısır, Libya'da tırmanan krizi görüşmek üzere Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Fransa'yı toplantıya çağırdı.

Mısır'da Libya krizi toplantısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı Libya krizini görüşmek üzere Akdeniz‘e kıyısı olan Avrupa ülkeleriyle bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Fransa dışişleri bakanları davet edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanların Libya'da tırmanan krize ilişkin olarak kapsayıcı çözüm konusunda çalışacağı belirtildi.

Kahire hükümeti önceki açıklamalarında, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme hamlesini "Mısır'ın ulusal güvenlik sorunu” olarak değerlendirdiklerini belirtmiş, Kasım ayında Türkiye ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın hukuka aykırı olduğunu savunmuştu. Akdeniz'e kıyısı olan Yunanistan ve Kıbrıs da Türkiye ve Trablus hükümeti arasındaki anlaşmaları bölgedeki haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin de Pazartesi günü toplanarak, Libya'daki krizi görüşeceği bildiriliyor.

Avrupa Birliği'nden itidal çağrısı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bölgedeki son gelişmelerin gerginliğin tırmandığına işaret ettiğini bu yüzden de kaygı verici olduğunu belirtti.

Pazartesi günü yapılan açıklamada uyuşmazlığın tarafları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte çalışmaya davet edildi.

Libya'nın başkenti Trablus'da Cumartesi günü bir askeri okula hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra Libya'da iki ayrı yönetim iktidar mücadelesine başladı. Türkiye, Libya'nın batısında yer alan Trablus merkezli ve Birleşmiş Milletler dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Libya'nın doğusu ise ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter, Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

Erdoğan: Türk askeri Libya'ya intikal etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü CNN Türk kanalında katıldığı bir söyleşide Libya'daki uluslararası tanınmış hükümetin talebi üzerine Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye başladığını ifade etmişti.

Erdoğan Libya'ya gönderilecek askeri birliklerle ilgili olarak "Orada bir harekat merkezi, bu harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Oradaki bu süreci onlar yönetecekler.” ifadesini kullanmıştı.

DW,AFP/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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