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Mısır'da Libya tezkeresi meclisten geçti

20.07.2020 21:48 | Son Güncelleme

Mısır meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyan tezkereyi onayladı.

Mısır'da Libya tezkeresi meclisten geçti

Mısır lideri Sisi, Libya'daki Türkiye destekli güçlere yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.Mısır meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Mecliste onaylanan tezkere, "ulusal güvenliğin savunulması" amacıyla Mısır'ın "batı cephesinde" bulunan "yabancı terörist gruplar" ve "sabıkalı milisler" ile savaşılması için yurt dışına silahlı asker gönderilmesine izin veriyor.

Tezkerede doğrudan "Libya" ifadesi geçmiyor. Ancak "batı cephesi" tabiriyle Mısır'ın batı komşusu Libya'ya atıfta bulunuluyor.

Mısır, Libya'da General Halife Hafter komutasındaki güçleri destekliyor. Hafter güçleriyse Türkiye tarafından desteklenen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklere karşı savaşıyor. UMH'ye bağlı güçler, özellikle Türkiye'nin havadan verdiği askeri destek sayesinde geçen Haziran'da, Hafter güçlerinin 14 ayı aşkın süren Trablus kuşatmasını kırdı. UMH şu an Sirte kentini Hafter güçlerinin elinden almak için operasyon hazırlığında.

Mısır'ın "kırmızı çizgisi" Sirte

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri nedeniyle artık Mısır'ın da komşusuna askeri müdahalede bulunmasının meşru olduğunu söylemişti. Sisi, Sirte'nin Mısır için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtmişti.

UMH'yi meşru kabul etmeyen ve Hafter'i destekleyen Tobruk meclisi, Türkiye'nin "işgaline" karşılık Mısır'ın da gerektiği takdirde Libya'ya askeri müdahalede bulunabilmesine onay verenbir tasarıyı kabul etmişti.

Libya'daki Hafter güçlerine Mısır'ın yanı sıra Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de destek veriyor. UMH ise Türkiye dışında Katar tarafından destekleniyor.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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