Mısır'da lise öğrencilerinden eylem

İSTANBUL (AA) - Mısır’ın bazı kentlerinde lise öğrencileri “yeni eğitim sistemini ve elektronik ortamda imtihanı” protesto etmek için eylem yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan video görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, başkent Kahire, İskenderiye, İsmailiye, Menufiye, Dekahliye ve diğer bazı kentlerde yüzlerce öğrenci sokak aralarında eylem yaptı.

Öğrenciler “yeni eğitim sistemi yıkılsın”, “yeni sistem devrilsin”, “eski sistemi istiyoruz” ve “biz kim miyiz, biz mazlum öğrencileriz” şeklinde sloganlar attı. Eylemlere bazı öğrencilerin velilerinin de katıldığı bildirildi.

Kahire’de güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahale ederek bazılarını göz altına aldığı, ancak çok kısa bir süre sonra işlem yapmadan öğrencilerin tamamının serbest bırakıldığı belirtildi.

Ülke genelinde hafta başında lise birinci sınıflar için yıl sonu imtihanları, öğrencilere dağıtılan tabletler ile elektronik ortamda başlatılmış, ancak aşırı yüklenme nedeniyle sistem çökmüş ve öğrenciler zor durumda kalmıştı.

Mısır hükümetinin Çarşamba günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısında konuyu gündeme alması bekleniyor.

