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Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi

KAHİRE (AA) – Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karıştıkları" iddiasıyla yargılanan 7 sanığın idamına hükmetti.

Ülkedeki devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, kamuoyunda "Hilvan hücresi" olarak bilinen davanın duruşması başkentteki Kahire Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti sanıklardan 7'sini idam cezasına çarptırırken 3 kişi hakkında 15'er, 15 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verdi, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Savcılık sanıkları "yasa dışı bir örgüte üye olmak, silah ve patlayıcı bulundurmak ve biri polis şefi 7 polisi öldürmekle" suçlamış, ancak sanıklar kendilerine yöneltilen tüm bu suçlamaları reddetmişti.

Kararın nihai olmadığı, Mısır yasalarına göre sanıkların 60 gün içerisinde itiraz edebileceği belirtildi.

Başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan bölgesi karakolunda görev yapan polisleri taşıyan araca 8 Mayıs 2016'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava, kamuoyunda "Hilvan hücresi" olarak isimlendiriliyor.

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7 sanık Helvan idam mahkeme mısır

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