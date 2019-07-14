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Mısır'da "Matay Karakolu" davasında 12 kişiye müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Mahkeme Rabia Meydanı’nın boşaltılmasının ardından "Minye kentindeki Matay Karakolu’nu bastıkları" suçlamasıyla yargılanan 12 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme, Rabia Meydanı’nın boşaltılmasından sonra "Minye kentindeki Matay Karakolu’nu bastıkları" suçlamasıyla yargılanan 12 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların avukatı Halid Ebul Ala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Minye Ceza Mahkemesinin söz konusu davada 9'u tutuklu 3'ü firari 12 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdiğini söyledi.

Ebul Ala, aynı davada yargılanan bir sanığa 15, iki sanığa 3'er yıl hapis cezası veren mahkemenin, 31 sanığın ise beraatine hükmettiğini belirtti.

Savcılık, sanıkları, Rabia Meydanı’nın boşaltılmasının ardından "Minye kentindeki Matay Karakolu’nu basmak, şiddet kullanmak ve adam öldürmeye teşvik etmekle" suçlamıştı.

Mısır yasalarına göre sanıklar 60 gün içinde karara itiraz edebiliyor.

Mısır'da Rabia Meydanı’nın 14 Ağustos 2013'te silah zoruyla kanlı şekilde boşaltılmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde eylemler düzenlenmiş ve bazı eylemciler polis karakollarını basmıştı.

Mısır yasalarına göre müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.

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12 Müebbet Boşaltılması dava İlinti Meydan Rabia

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