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  4. Mısır’da minibüs AVM’ye çarptı: 5 yaralı

Mısır’da minibüs AVM’ye çarptı: 5 yaralı

29.11.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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Mısır’da kontrolden çıkan minibüs, bir motosiklete çarptıktan sonra AVM’nin girişine çarparak durabildi.

Mısır’da kontrolden çıkan minibüs, bir motosiklete çarptıktan sonra AVM’nin girişine çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Mısır’ın Mahalletü’l-Kübra kentinde bir minibüs şoförü aracın kontrolünü kaybetti. Minibüs önce bir motosiklete, ardından bir AVM’nin girişine çarptı. O sırada olay yerindeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Minibüs sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, görgü tanıkları sürücünün çocuk olduğunu söyledi.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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