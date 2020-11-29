Mısır’da minibüs AVM’ye çarptı: 5 yaralı

Mısır’da kontrolden çıkan minibüs, bir motosiklete çarptıktan sonra AVM’nin girişine çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Mısır’ın Mahalletü’l-Kübra kentinde bir minibüs şoförü aracın kontrolünü kaybetti. Minibüs önce bir motosiklete, ardından bir AVM’nin girişine çarptı. O sırada olay yerindeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Minibüs sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, görgü tanıkları sürücünün çocuk olduğunu söyledi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

