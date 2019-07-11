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Mısır'da Mübarek yanlısı aktiviste gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Mısır'da Devlet Güvenlik Savcılığı devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlısı aktivist Kerim Hüseyin hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır’da Devlet Güvenlik Savcılığı, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlısı aktivist ve blog yazarı Kerim Hüseyin’in soruşturma kapsamında 15 gün gözaltında tutulmasını kararlaştırdı.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden "Üzgünüz Ey Reis" isimli sayfayı yöneten Hüseyin, "yalan haber yaymak" suçlamasıyla 15 gün gözaltında tutulacak.

Mısır’ın insan hakları savunucularından avukat Malik Adli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kerim Hüseyin’in Devlet Güvenlik Savcılığı tarafından "Terör örgütüne katılmak ve yalan haber yaymak" suçlamasıyla sorgulandığı ve hakkında 15 gün gözaltı kararı verildiğini yazdı.

Güvenlik güçlerinin Kerim Hüseyin’i, sayfa ile ilgili bazı konularda sorgulamak üzere gözaltına aldığı dün "Üzgünüz Ey Reis" sayfasından duyurulmuştu.

"Üzgünüz Ey Reis" sayfası, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in 2011 yılında devrilmesinin ardından Mübarek yanlısı gençler tarafından oluşturulmuştu.

Sayfada, Mübarek dönemi politikaları ve özellikle ekonomik durumla ilgili Mübarek ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dönemini kıyaslayan yazılar ve araştırmalar yayımlanıyor.

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aktivist gözaltı mısır Mübarek yanlısı

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