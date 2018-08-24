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Mısır'da muhalif isimlerin gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:57 | Son Güncelleme

Başsavcılık gösteri çağrısı yapan eski diplomat Masum Merzuk ve muhalif 6 isim için 15 gün gözaltı kararı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da aralarında eski diplomat Masum Merzuk'un da bulunduğu muhalif 7 isme "gösterilere kışkırtma" suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verildi.

Avukat Tarık el-Avadi, yaptığı basın açıklamasında, Başsavılığın haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle eski diplomat Merzuk ve 6 kişi için 15 gün gözaltı kararı verdiğini belirtti.

Avadi, müvekkillerine "bir terörist grubun hedeflerine ulaşmasına ortak olma, finans desteği sağlama ve gösterilere kışkırtma" gibi suçlamaların yöneltildiğini aktardı.

Mısır'ın önde gelen muhalif isimlerinden eski diplomat Masum Merzuk, ekonomi uzmanı Raid Selame, akademisyen Yahya el-Kazaz ile yine muhalif kimlikleriyle ön plana çıkan Nermin Hüseyin, Amr Muhammed, Abdulfettah Said ve Samih Suudi dün Kahire'de gözaltına alınmıştı.

Ülkedeki mevcut yönetime karşı muhalefetiyle bilinen Merzuk bu ayın başında yaptığı açıklamada, iktidarın görevine devam edip etmemesi hususunda referanduma gidilmesini istemiş aksi takdirde 31 Ağustos'ta ülke genelinde gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Daha önce dışişleri bakanı yardımcılığı vazifesini ifa eden Merzuk, Mısır'ın Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a bırakılmasını öngören 8 Nisan 2016 tarihli anlaşmaya tepki gösteren isimler arasında yer almıştı.

Ekonomi uzmanı Raid Selame 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi'ye karşı yarışan Hamdin Sabbahi'nin ekonomi programı sorumlusu olarak görev yaparken akademisyen Yahya el-Kazaz da ülkedeki en önemli muhalif seslerden biri olarak biliniyor.

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gözaltı Masum Merzuk' mısır muhalif

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