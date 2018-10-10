Mısır'da Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi kefaletle serbest bırakma kararı aldı.

Mursi'nin avukatlarından Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığın Abdullah'ı 5 bin cüneyh (280 dolar) kefaletle serbest bırakma kararı aldığını belirtti.

Abdullah'ın bu sabah gözaltına alınarak "terör örgütüne üye olmak ve şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na sevk edildiğini aktaran Abdulmaksud, tahliye kararının nasıl uygulanacağının ve müvekkilinin savcılıktan mı yoksa polis merkezinden mi serbest bırakılacağının henüz netleşmediğini kaydetti.

Mısır resmi makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi bu sabah gözaltına almıştı.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed, Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine sabah baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin küçük kardeşi Abdullah'ı gözaltına aldığını söylemişti.