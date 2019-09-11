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Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11 üyesine müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Mısır Kahire Ceza Mahkemesi, "Hamas’la işbirliği yapmak"la itham edilen Müslüman Kardeşler’in 11 üyesine müebbet hapis cezasına karar verdi.Mısır’da Kahire Ceza Mahkemesi, “Hamas’la işbirliği yapmak”la suçlanan 11 kişiye müebbet cezası kararı aldı.

Mısır Kahire Ceza Mahkemesi, "Hamas’la işbirliği yapmak"la itham edilen Müslüman Kardeşler’in 11 üyesine müebbet hapis cezasına karar verdi.
Mısır’da Kahire Ceza Mahkemesi, “Hamas’la işbirliği yapmak”la suçlanan 11 kişiye müebbet cezası kararı aldı. Mahkeme, aralarında Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerinden Muhammed Bedii, Mısır son cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Hayrat Eşşatır, eski Mısır Halk Başkanı Muhammed Saad El-Kettan, Muhammed Elbiltaci ve Saad Elhuseyni’nin olduğu 11 kişiye ömür boyu hapis cezası çaptırdı.
Mahkeme ayrıca 3 sanığı 10’ar yıl, 2 sanığı 7’şer yıl ile cezalandırırken, Müslüman Kardeşler’den 6 sanığın beraatına hüküm verdi.
Kahire Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Muhammed Mursi’nin darbeyle devrilmesinin ardından “Doğu sınırlarına baskın düzenlemek” adlı davasına ilişkin geçtiğimiz Cumartesi sanık Muhammed Bedi, Muhammed Elbiltaci, İsam Elaryan ve diğer 8 sanık için ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

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