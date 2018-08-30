HABER

Mısır'da ölü bulunan İtalyan genç

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 02:23 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da ölü bulunan İtalyan öğrenci Giulio Regeni davasında nihai sonuca ulaşılacağını söyledi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cambridge Üniversitesi öğrencisi İtalyan Giulio Regeni'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada nihai sonuca ulaşılacağından emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve İtalya'nın Kahire Büyükelçici Giampaolo Cantini'nin de hazır bulunduğu görüşmede Sisi, katil zanlılarının bulunması ve adalete teslim edilmeleri yönünde irade olduğu sürece Regeni soruşturmasında nihai sonuca ulaşılacağından emin olduğunu belirtti.

İki ülke başsavcılıkları arasındaki iş birliğini öven Sisi, Mısır'da konuyla ilgilenen yetkili makamlara söz konusu davanın çözülmesi talimatı verdiğini dile getirdi.

Maio ise İtalyan makamlarının, dava sürecinde ilerleme sağlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

- Regeni cinayeti

Cambridge Üniversitesinde okuyan ve Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra 2016 yılının şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.

Regeni'nin cesedini gören dönemin İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu açıklamıştı.

Giulio Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması, İtalya-Mısır ilişkilerinde dönem dönem gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.

Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisini Nisan 2016'da istişareler için çağırmıştı. İtalyan hükümeti, Mayıs 2016'da Giampaolo Cantini'yi yeni Kahire Büyükelçisi olarak atamış ancak Cantini söz konusu gerilim nedeniyle göreve başlayamamıştı.

Mısır hükümetinin geçen yıl ağustos ayında Cantini'ye "agreman" (uygunluk) vermesinin ardından İtalyan hükümeti de bu ülkeye büyükelçisini göndereceğini açıklamış, bunun Regeni cinayetinin aydınlatılması için gerekli olduğunu savunmuştu.

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Büyük taarruz, büyük zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsunBüyük taarruz, büyük zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun
Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdelfettah Sisi Giulio Regeni İtalya

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Büyük taarruz, büyük zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Büyük taarruz, büyük zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

CHP'de sular durulmuyor!

CHP'de sular durulmuyor!

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.