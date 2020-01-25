Mısır'da ölü bulunan İtalyan öğrenci Regeni anıldı

Mısır'da araştırma yaptığı sırada ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni için ölümünün 4'üncü yılında, başkent Roma ve pek çok kentte anma töreni düzenlendi.
İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinde doktora yaparken, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolan ve 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunan Regeni, İtalya'nın farklı kentlerinde anıldı.
Başkentin ünlü Pantheon Bazilikası önünde Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) öncülüğünde düzenlenen anma töreni, Regeni'nin kaybolmadan önce ailesine son mesaj attığı saat olan 19.41'de başladı. Mumların yakıldığı törene Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini'nin de aralarında olduğu 200 kadar kişi katıldı.
Katılımcılar ellerinde, "Regeni için hakikat" ve "4 yıldır Giuliosuz" yazılı dövizler taşıdı.
Giulio Regeni için doğduğu Fiumicello'nun yanı sıra Roma, Milano, Napoli, Bologna, Trieste gibi pek çok kentte de anma töreni yapıldı.
Fiumicello'daki törene katılan Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico da olayın devlet meselesi olduğunu belirterek, 2020'nin bu hadisenin açıklığa kavuştuğu bir yıl olmasını diledi.
- Regeni hadisesi
Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni’nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.
İtalyan kamuoyunda, Mısır'a eleştiriler yöneltilirken, İtalya'nın Kahire Büyükelçisinin geri çekilmesi de isteniyor.
İtalyan savcılar, aralık ayında İtalya Parlamentosunda konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Regeni'nin günlerce işkence gördükten sonra hayatını kaybettiğini belirtmiş ve Mısır makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.
Regeni meselesi, son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya gündemiyle 14 Ocak'ta Kahire'ye yaptığı ziyarette de gündeme gelmişti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu ziyarette Conte'ye gerçeğin ortaya çıkması için çalıştıklarını ve İtalyan yetkililerle iş birliği yaptıklarını söylediği aktarılmıştı.
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