Mısır'da ölü bulunan İtalyan öğrenci Regeni anıldı

Mısır'da araştırma yaptığı sırada ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni için ölümünün 4'üncü yılında, başkent Roma ve pek çok kentte anma töreni düzenlendi.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinde doktora yaparken, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolan ve 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunan Regeni, İtalya'nın farklı kentlerinde anıldı.

Başkentin ünlü Pantheon Bazilikası önünde Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) öncülüğünde düzenlenen anma töreni, Regeni'nin kaybolmadan önce ailesine son mesaj attığı saat olan 19.41'de başladı. Mumların yakıldığı törene Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini'nin de aralarında olduğu 200 kadar kişi katıldı.

Katılımcılar ellerinde, "Regeni için hakikat" ve "4 yıldır Giuliosuz" yazılı dövizler taşıdı.

Giulio Regeni için doğduğu Fiumicello'nun yanı sıra Roma, Milano, Napoli, Bologna, Trieste gibi pek çok kentte de anma töreni yapıldı.