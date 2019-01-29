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Mısır'da otobüs kazası: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

Buheyre ilinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Buheyre ilinde yoğun sis sebebiyle iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki haftalarda limanlar ve ana yollar kapanmıştı.

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mısır trafik kazası

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