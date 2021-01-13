HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mısır’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

Mısır’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

13.01.2021 23:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın Dekahliye şehrinde petrol tankerinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Mısır’ın Dekahliye şehrinde yer alan Mit Gharta köyünde dün bir petrol tankeri, hareket etmeye başladığı sırada patladı.

Mısır’ın Dekahliye şehrinde petrol tankerinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mısır’ın Dekahliye şehrinde yer alan Mit Gharta köyünde dün bir petrol tankeri, hareket etmeye başladığı sırada patladı. Patlamanın ardından tanker alev topuna döndü. Yaşanan patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri başta olmak üzere, itfaiye ve sivil savunma ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, petrol tankerinin şoförü Salah Ashur Ismail’in yanarak hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis, patlama hakkında soruşturma başlatırken patlamanın tankerde meydana gelen kısa devre sonucu gerçekleştiğini belirtti. Görgü tanıkları ise, patlamanın etkisi ile çevrede bulunan evlerin camlarının kırıldığını ifade etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurduAnkara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Adana'da seyir halinde kalp krizi geçiren tanker şoförü öldü

Adana'da seyir halinde kalp krizi geçiren tanker şoförü öldü

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

İnşaat alanında bulundu! 2 bin yıllık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.