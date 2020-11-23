Mısır’da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü

Mısır’da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Assiut vilayetinde bulunan Darnaka köyünde petrol yüklü tanker patladı. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi yanarak can verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Assiut Güvenlik Direktörü Tümgeneral Asaad Al-Dukair, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye aracının bölgeye gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

