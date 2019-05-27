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Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 02:30 | Son Güncelleme

İsmailiye kenti köy yolunda, polisleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 9 polis hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki İsmailiye kentinde, polisleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu ikisi rütbeli 9 polis hayatını kaybetti.

Yerel gazetelerin haberine göre, İsmailiye kentine bağlı bir köy yolunda, polisleri taşıyan aracın bir kamyon ile çarpışması sonucunda yangın çıktı.

Yaralılar konusunda kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeyen kaza ile ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

Diğer şehirleri başkent Kahire'ye bağlayan yolların geniş ve dünya standartlarına uygun olduğu ülkede, özellikle de ilçeleri köylere bağlayan yolların bakım işlemlerinin oldukça zayıf olduğu bildiriliyor.

Resmi rakamlara göre 2018 yılının ilk yarısında ülke genelinde 4 bin 426 kaza meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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9 Polis Kaza mısır öldü

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