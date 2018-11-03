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Mısır’da Rus yapımı MİG-29 düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

Mısır ordusuna ait düşen avcı savaş uçağı MİG-29M'in pilotu fırlatma sistemi sayesinde kurtuldu

Mısır Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MİG-29M modeli savaş uçağının düştüğü, pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu bildirildi.

Rus Birleşik Uçak Şirketi basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya’dan satışı yapılan MİG-29M avcı uçağının eğitim sırasında Mısır’da düştüğü belirtildi.

Kazayla ilgili gereken çalışmanın yapıldığı vurgulanan açıklamada, olay yerine Rus uzmanların en kısa sürede gönderileceği ifade edildi.

Kommersant gazetesi, kazanın teknik bir nedenden ya da pilot hatasından meydana geldiği bilgisini paylaşarak, pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğunu aktardı.

Rusya ile Mısır arasında 2014’te askeri-teknik alanında 3,5 milyar dolarlık sözleşme imzalanmıştı. Rus savunma sistemleri, top sistemleri ve hafif silahlarla birlikte savaş uçağı satışına karar verilen bu anlaşma ile Mısır’a nisan ayında MİG-29M avcı savaş uçaklarının teslimatı gerçekleştirilmişti.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.

Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mısır MİG_29 Rus Birleşik Uçak Şirketi

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