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Mısır’da Saldırı Düzenleyen 14 Militan Öldürüldü

06.06.2019 19:11 | Son Güncelleme

Mısır güvenlik güçleri, dün Sina yarımadasının kuzeyinde saldırı düzenleyen 14 militanı öldürdü. Mısır İçişleri Bakanlığı, El Ariş’teki saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda ölen militan sayısının 19’a yükseldiğini açıkladı

Mısır’da Saldırı Düzenleyen 14 Militan Öldürüldü

Mısır güvenlik güçleri, dün Sina yarımadasının kuzeyinde saldırı düzenleyen 14 militanı öldürdü.

Mısır İçişleri Bakanlığı, El Ariş’teki saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda ölen militan sayısının 19’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, saldırı sonrası kaçan militanların terkedilmiş bir evde kıstırıldığını ve eve ateş açıldığını bildirdi.

Militanların saklandığı evde 14 otomatik silah, üç patlayıcı ve intihar saldırılarında kullanılan iki patlayıcı kemer bulundu. Operasyonda güvenlik güçlerinden yaralanan ya da ölen olup olmadığı belirtilmedi.

Sina Yarımadası’nın kuzeyinde Mısır güvenlik güçleriyle radikal gruplar arasında uzunca bir süredir çatışmalar yaşanıyor. IŞİD’in üstlendiği son saldırıda 8 polis hayatını kaybetmişti.

https://www.amerikaninsesi.com/a/misirda-guvenlik-noktasina-saldirida-en-az-8-kisi-oldu/4946400.html

Haber ajansı Reuters’ın geçen Nisan ayındaki bir araştırmasına göre Mısır güvenlik güçleri militan olduklarından şüphelenilen yüzlerce kişiyi öldürmüştü. İçişleri Bakanlığı olayların silahlı çatışma olduğunu açıklamış ancak hayatını kaybedenlerin aileleri, güvenlik güçlerinin yargısız infaz gerçekleştirdiklerini savunmuştu.

Mısır, her türlü istismar iddiasını reddediyor ve güvenlik güçlerinin hukuk çerçevesinde hareket ettiğini savunuyor.

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