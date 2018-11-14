HABER

Mısır'da sel: 1 kız çocuğu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:54 | Son Güncelleme

Mısır'da sel: 1 kız çocuğu hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'ın güneyindeki Asyut ilini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bazı binalarda ciddi hasar meydana gelirken, 1 kız çocuğu, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Asyut'un Deyr el-Canadle köyünde 6 yaşındaki bir kız çocuğu, sel suları nedeniyle aydınlatma direğinde meydana gelen kaçaktan dolayı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca Asyut'un El-Muabide köyünü etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu çok sayıda binanın yıkıldığı aktarılan haberde, bölge sakinlerinin de dağlık bölgelere kaçtığı kaydedildi.

Selin, büyük maddi hasara yol açtığını söyleyen Muadiye köyü sakinlerinden Halid el-Berişi, hayvanlarının telef olduğunu, evlerindeki eşyaları ise kurtaramadıklarını ifade etti.

Asyut Valisi Tümgeneral Cemal Nureddin, şiddetli yağışlar nedeniyle, okulların süreli şekilde tatil edildiği, olası zâyiatın önüne geçmek için olağanüstü halin en üst seviyeye yükseltildiğini duyurdu.

Son günlerde hava sıcaklığının hissedilir ölçüde düştüğü Mısır'ın bazı illerinde, gök gürültülü şiddetli yağışlar, suların birikmesi ve trafiğin tıkanmasına yol açmıştı.

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Unkapanı Köprüsü altında cesetUnkapanı Köprüsü altında ceset
Beşiktaş'ta işadamı silahlı saldırıda öldürüldü (2)Beşiktaş'ta işadamı silahlı saldırıda öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asyut mısır sel

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.