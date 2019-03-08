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Mısır'da "Şia Fitnesi" davası sanığına 14 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Mahkeme, aralarında Şii din adamı Hasan Şehate'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü ve kamuoyunda "Şia Fitnesi" olarak bilinen davada yargılanan bir sanığın 14 yıl hapsine hükmetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da aralarında Şii din adamı Hasan Şehate'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü ve kamuoyunda "Şia Fitnesi" olarak bilinen davada yargılanan bir sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Giza Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Şia Fitnesi" olarak bilinen davada "din adamı Şehate ve Şii mezhebine mensup 3 kişiyi öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saad Mahmud'un 14 yıl hapsine hükmetti.

Söz konusu davada yargılanan 31 sanıktan şu ana kadar 9 kişiye verilen 14'er yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken, 8 kişi ise beraat etmişti.

Sanıklar kendilerine yöneltilen "cinayet, silah bulundurma, şiddete teşvik ve sosyal barışın bozulması" gibi suçlamaları reddediyor.

Mısırlı Şiilerin "manevi babası" olarak kabul edilen Hasan Şehate ile 3 kişi, Haziran 2013'te Giza kentine bağlı Zaviyetu Ebu Muslim köyünde bir grup tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Mısırlı Şiilerin sözcüsü Beha Enver, saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumlularının yakalanmaması halinde davayı uluslararası mercilere taşıyacaklarını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
14 yıl hapis cezası Hasan Şehate mısır

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