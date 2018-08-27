Mısır'da silahlı 5 kişi öldürüldü

KAHİRE (AA) – Mısır güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki bir eve düzenlediği baskında 5 kişi öldürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savcılığın izni üzerine Ulusal Güvenlik Birimi güçleri ülkenin güneyindeki dağlık bölgede bulunan bir hücre evine baskın düzenledi. Baskın sırasında çıkan çatışmada silahlı 5 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın yaptığı söz konusu açıklama henüz bağımsız kaynaklar veya insan hakları örgütlerince doğrulanmadı.

Son yıllarda ülkede görülen bu tür eylemleri insan hakları örgütleri "muhaliflerin gözaltına alındıktan sonra tasfiyesi" olarak nitelendirirken resmi makamlar ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

Mısır'da önceki gün de ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Ariş kentindeki bir güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, olaydan bir gün sonra saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

Silahlı gruplar özellikle de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Refah ve Ariş kentlerinde zaman zaman Mısır güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

