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Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 00:59 | Son Güncelleme

Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Sosyal paylaşım sitelerinde ve yurt dışından yayın yapan muhalif televizyon kanallarında düzenlenen gösterilere ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

Söz konusu kaynaklarda özellikle Tahrir Meydanı'ndaki bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Twitter hesaplarında da "Tahrir Meydanı" hashtag etiketi gösterilerden sonra en çok dolaşan etiket haline geldi.

Twitter kullanıcıları söz konusu etiket aracılığıyla Sisi karşıtı ifadeler kullandı.

Yerel basında ise güvenlik güçlerinin eski Mısır Halk Konseyi Başkanı'nın oğlu Ziya Saad el-Ketatini'ni gözaltına aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Sisi

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