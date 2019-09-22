HABER

Mısır'da Sisi karşıtı gösteri çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 01:28 | Son Güncelleme

Mısır'da Sisi karşıtı gösteri çağrısı

İSTANBUL (AA) - İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görevi bırakmadığı takdirde cuma günü Mısır'da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Sisi hakkında yolsuzluk suçlamalarında bulunan Ali, 30 dakikalık bir video kaydı yayınladı.

Ali, video yayınında, ülkedeki kurumların, Sisi'yi görevi bırakmaya mecbur bırakamaması durumunda milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan rejime yakınlığıyla tanınan Ahmed Musa, kendisinin sunduğu bir televizyon programında "Cumhurbaşkanını değil devleti düşürmek için komplo kurulduğundan" bahsetti ve Mısırlıları söz konusu "sabote" çağrılarına kulak vermemeye davet etti.

- Kapsamlı siyasi reform çağrısı

Solcu "Demokratik Mısır" Partisi dün yaptığı yazılı açıklamada, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde "kapsamlı siyasi reform" çağrısında bulundu.

Devrimci Sosyalist Hareket ise açıklamasında, "korku devrinin sona erdiğini ve Sisi'nin görevi bırakmasının zor değil bilakis her zamankinden daha kolay olduğunu" belirtti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın, çoğunluğu rejim yanlısı güçlerden oluşan "Partiler ve Politikacılar Gençlik Koordinasyonu'ndan naklettiği başka bir açıklamada, Mısır devletinin yıkıcı planlara karşı korunması gerekliliği vurgulandı ve Tahrir Meydanı ve bazı kentlerde gösteriler düzenlendiği yönündeki haberlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Rejim yanlısı "Partiler Koalisyonu" da Mısır halkına şüpheli çağrılara karşı istikrarını muhafaza etme çağrısında bulundu.

- Gösterilerdeki gözaltılar

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan cuma günkü gösterilerde gözaltılar olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Mısır Hak ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), El-Mansura'da 8, El-Mahalle'de 20, Kahire ve İskenderiye'de 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mısırlı hukukçu Muhammed el-Bakir ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Es-Selam ve El-Cebel el-Ahmar askeri kamplarında gözaltında tutulanların sayısının çok fazla olduğunu, bunlardan bir kısmının dün serbest bırakıldığını kaydetti. -Ne olmuştu?

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali’nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden “Sisi bu kadar yeter” adında bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılmasının ardından Ali, önceki gün Mısır’ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak olan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde depremEndonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Ambulans uçak 76 yaşındaki hasta için havalandıAmbulans uçak 76 yaşındaki hasta için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır milyonluk gösteri muhammed ali

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Ambulans uçak 76 yaşındaki hasta için havalandı

Ambulans uçak 76 yaşındaki hasta için havalandı

İzmir'de korkunç kaza! Araç takla attı

Korkunç kaza! Araç takla attı

21 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.