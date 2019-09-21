HABER

Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler

21.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

Mısır'da başkent Kahire dâhil bazı şehirlerde Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteriler düzenlendi.

Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.Mısır'da başkent Kahire dahil bazı kentlerde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi istifaya davet edildi.

Sürgünde yaşadığı İspanya'dan Sisi'ye muhalefet eden Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin cumhurbaşkanı ve orduyu yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çıkmaya çağırmasının ardından düzenlenen gösteriler Cuma gecesi gerçekleşti.

Başkent Kahire'deki eylem, Arap Baharı'ndaki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'nda düzenlendi. Bölgedeki AFP muhabiri, polisin onlarca göstericinin katıldığı eyleme biber gazıyla müdahale ettiğini ve en az beş protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları da olaylarda gözaltına alınan göstericiler olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan video ve fotoğraflara göre, Mısır'da Cuma gecesi Kahire dışında İskenderiye ve Süveyş dâhil bazı kentlerde de düşük katılımlı gösteriler düzenlendi.

Mısır'da 2013 yılında Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri müdahaleye öncülük eden eski general Sisi, 2014'te katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı seçimde oyların yüzde 97'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Dört yıl sonra ise Sisi destekçisi olan bir adaya karşı yarıştığı seçimi aynı oy oranıyla kazandı. Ancak Sisi'nin popülaritesi son dönemde ekonomik kemer sıkma önlemleri nedeniyle azaldı.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Gül'ün "maklube" çıkışının altında ne yatıyor, parti kulislerinde iç tartışma nasıl yorumlanıyor?Gül'ün "maklube" çıkışının altında ne yatıyor, parti kulislerinde iç tartışma nasıl yorumlanıyor?
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararıDemirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
2013'de Darbe yaptı 2014'de Katılımın %50'nin altında olduğu bir Seçimi Kazandı.. Dört yıl Sonra Karşısına "Kendisinin Desteklediği Bir Aday" çıkartıp Yine Kazandı.. Adam Mısır'a CHP Tek Parti DemokraSİSİ getirmiş . Kaybedeceklerini Anlayınca Terakkiperver Fırkayı Kapatıp, Daha Sonra Kendi Elleriyle Kurdukları Serbest Fırkayı Karşılarına Çıkartıp; Serbest Fırkanın da Seçimi Kazanacağını Görünce , Onuda Kapattırıp Memlekete Demokrasi Getirenler gibi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan çok sert açıklama: Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler...

Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar

Endonezya'da 40 milyon kişi tehlikede! Orman yangınları nedeniyle hava kirliliği aşırı arttı

Ülkede 40 milyon kişi tehlikede! 23 katına çıktı

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.