Mısır’da Sisi Karşıtı Gösteriler

AFP’nin konuştuğu Kahire’deki siyasi uzmanlardan Nael Şama, “Dün gece yaşananlar da dahil olmak üzere son birkaç hafta içerisindeki gelişmeler, Sisi’nin karşılaştığı en ciddi meşruiyet krizini oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır 2013 tarihli bir yasayla protestoları fiilen yasaklamıştı ve olağanüstü hal hala tam olarak yürürlükte bulunuyor.

Bir güvenlik yetkilisi Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, sivil polislerin devriye gezdiği başkentte en az 74 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Mısır’ın başkenti Kahire ve diğer bazı kentlerde Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi karşıtı protestolar düzenlendi. Ülkede nadiren görülen muhalif protestolarda Sisi’nin iktidarı bırakması çağrısı yapıldı. Protestolar güvenlik güçleri tarafından hızlıca bastırıldı.

Protestolar, sürgündeki Mısırlı işadamı olan Muhammed Aly’nin internet üzerinden yaptığı çağrının ertesinde patlak verdi. Müteahhit Muhammed Aly İspanya’dan Eylül ayı başlarından bu yana Sisi’yi ve orduyu yolsuzlukla suçlayan videolar paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı Sisi ise geçen hafta bir gençlik konferansında yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları yalanladı ve Mısırlılara halkına ve orduya karşı “dürüst ve inançlı” olduğu yönünde güvence vermeye çalıştı.

Aly Cuma sabahı giderek takipçisi artan sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Mısırlıları sokaklara dökülmeye çağırmıştı.

Şama, gösterilerde hiç kimsenin 2011’de olduğu gibi “ekmek, özgürlük, sosyal adalet” diye bağırmadığına, daha ilk dakikada doğrudan “(iktidardan) ayrıl” dediğine dikkati çekti ve devamının geleceği görüşünü dile getirdi.

İskenderiye, El Mahalla, Damietta, Mansura ve Süveyş gibi kentlerinde zaman zaman trafiğin de tıkanmasına neden olan çok sayıda gösterilerin görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

