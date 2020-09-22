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Mısır’da Sisi karşıtı gösterilerde 25 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

Mısır’da 2 gündür devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösterilerde 25 kişi gözaltına alındı.Mısır’da yüzlerce kişi, başkent Kahire’nin batısındaki Giza şehri başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi’yi protesto için sokaklara döküldü.

Mısır’da 2 gündür devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösterilerde 25 kişi gözaltına alındı.
Mısır’da yüzlerce kişi, başkent Kahire’nin batısındaki Giza şehri başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi’yi protesto için sokaklara döküldü. İki gündür devam eden protestolarda Sisi’nın istifası istendi. "Sisi git, Sisi Allah’ın düşmanı" şeklinde sloganlar atan protestocular, kendilerine saldıran bir polis aracına el koyarak ateşe verdi. Mısırlı avukat Halid Ali, son iki gündeki gösterilerde 25 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Öte yandan İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı ve oyuncu Muhammed Ali, Sisi’yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı.

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