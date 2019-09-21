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Mısır’da Sisi karşıtı protestolar sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Mısır’ın çeşitli bölgelerinde gece boyunca süren Sisi karşıtı protestolarda onlarca kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Mısır’ın başkenti Kahire’de dün akşam başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Mısır’ın çeşitli bölgelerinde gece boyunca süren Sisi karşıtı protestolarda onlarca kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Mısır’ın başkenti Kahire’de dün akşam başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Binlerce kişi Mısır’ın Kahire, İskenderiye, Süveyş, Menya, Beni Süveyf, El Mahalla, Kafr El-Zayat, Mansoura, El Şarkiye, Marsa Matruh ve Dmyat kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi’nin posterlerini ateşe verdi. Polis ile protestocular arasında birçok kentte arbede yaşandı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ederek, onlarca göstericiyi gözaltına aldı.
Geçtiğimiz günlerde İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi’yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül’de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag’i altında toplanan Mısırlılar, ’meydanlara tekrar döneceğiz’ mesajı vermişti.

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