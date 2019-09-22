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Mısır'da Sisi karşıtları gösterileri sürdürdü

22.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Süveyş kentinde Cumhurbaşkanı Sisi'nin istifasını isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Mısır'da Sisi karşıtları gösterileri sürdürdü

Ülkede Cuma gecesi başlayan eylemlerin Sisi'nin karşılaştığı en büyük meşruiyet sorunu olduğu belirtiliyor.Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi aleyhinde gösteriler Cumartesi gecesi de devam etti. Süveyş kentinde sokağa çıkan göstericilere polis biber gazı ve gerçek mermiyle ateş açarak müdahale etti. Polisle eylemciler arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri yürüyüş yapmak isteyen göstericilerin önünü zırhlı araçlar ve barikatlarla kesti. AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, "200 kadar gösterici vardı. Güvenlik güçleri biber gazı, plastik mermi ve gerçek mermi kullandı, yaralananlar oldu" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, biber gazının çok yoğun olduğunu olay yerinden bir kaç kilometre uzakta olan evine kadar ulaştığını ifade etti.

Tahrir'de yoğun güvenlik önlemi

Ülkede 2011'de yaşanan halk ayaklanmasıyla sembol haline gelen başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda göstericilerin toplanmasını engellemek için polis geniş çaplı önlem aldı. Hükümet, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı düzenlenen darbeyle göreve gelen eski general Sisi'ye yönelik protestoların artmasından endişe duyuyor.

Mısır yönetimi 2013'teki darbenin ardından protesto göstetilerini yasaklayan bir yasa yürürlüğe koymuştu. Ancak başta enflasyon olmak üzere ekonomik sorunlar Mısır halkının tepkisini çekiyor. Sisi hükümeti 2016 yılında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı 12 milyar dolarlık kredi paketi çerçevesinde ağır kemer sıkma tedbirleri uyguluyor. Temmuz ayında yayınlanan resmi verilere göre halkın üçte biri günlük 1,4 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Yolsuzluk suçlaması

Sisi karşıtı gösteriler Cuma akşamı Kahire'de başlamış sokaklara çıkan yüzlerce kişi Sisi'yi istifaya çağırmış ve rejimin yıkılmasını istemişti. Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 74 kişi gözaltına alınmıştı. Eylemler, sürgünde olan Sisi karşıtı Mısırlı işadamı Muhammed Ali'nin protesto çağrısının ardından başlamıştı. Sisi karşıtı videolar yayınlayan işadamı Ali, Sisi ve ordunun aşırı bir şekilde yolsuzluğa bulaştığını iddia ediyor. İddiaları reddeden Sisi, halka ve orduya karşı "sadık ve dürüst" olduğunu savunuyor.

İstifa talebi

AFP'ye konuşan Mısırlı siyasi analist Nael Şama, olayların Sisi'nin karşılaştığı en büyük "meşruiyet krizi" olduğuna dikkat çekti. Göstericilerin dile getirdiği talepleri değerlendiren Şama, "2011'deki gibi kimse ekmek, adalet, sosyal adalet diye bağırmıyor. İlk andan itibaren istifa taleplerini ortaya attılar" diye konuştu.

Muhaliflere karşı taviz vermeyen Sisi yönetimi bugüne kadar başta siyasal İslamcılar olmak üzere karşıt görüşlü binlerce kişiyi cezaevine atmıştı.

AFP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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