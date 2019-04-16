Hareketten yapılan açıklamada, "Hayır oyu kullanmak sadece değişikliğin değil, bu rejimin bütününün reddedilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Mısır'daki sol kanadın güçlü temsilcilerinden Sosyalist Devrimciler Hareketi de halkı referandumda "hayır" oyu kullanmaya davet etti.

Islah ve Kalkınma Partisi'nden yapılan açıklamada ise Anayasa değişikliği önerisinin kesinlikle reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, Mısırlılara referanduma katılarak "hayır" oyu kullanmaları çağrısı yapıldı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'da Anayasa değişikliği tiyatrosu" sergilendiği belirtilerek, referandumu boykot etme, halihazırdaki rejimi ve rejimin yaptıklarını tanımama çağrısı yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Mısır'da farklı siyasi taraflar, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği önerisini reddederek, referandumda "hayır" oyu kullanılması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifinin görüşüleceği oturum bugün parlamentoda başlamıştı.

- Sisi'nin 2030'a kadar görev yapmasının önü açılacak

Teklifte, 2014 ile 2018 arası geçiş süreci olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılacak.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024 yılında sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Yeni teklifte de cumhurbaşkanlığı süresi iki dönemle sınırlanıyor.

- Parlamento onayından sonra referanduma sunulması gerekiyor

Mısır'da 2013'teki askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasa'ya göre, Anayasa değişikliklerinde parlamentoda üçte iki çoğunluk aranıyor. Değişiklik teklifinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı tarafından halkın onayına sunulması gerekiyor.

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasının ardından 2014'te düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Mısır'da darbe karşıtı ve muhalif kesimler, Sisi'nin mümkün olan en uzun süreyle yönetimde kalması için yürütülen yasal düzenlemelere karşı çıkıyor.

Mısır parlamentosu söz konusu değişiklik teklifini 14 Şubat'ta prensipte kabul etmişti.

