HABER

Mısır’da Sisi’nin görev süresini uzatmak için parlamento oylaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Aldulfettah Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalabilmesi için bugün oylamaya gidiyor.Anayasa’da önerilen değişiklikler Şubat ayında Sisi’yi destekleyen bir meclis bloğu tarafından başlatıldı ve birkaç hafta süren parlamento tartışmalarının ardından bu hafta güncellendi.

Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Aldulfettah Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalabilmesi için bugün oylamaya gidiyor.
Anayasa’da önerilen değişiklikler Şubat ayında Sisi’yi destekleyen bir meclis bloğu tarafından başlatıldı ve birkaç hafta süren parlamento tartışmalarının ardından bu hafta güncellendi. Değişiklikler, Sisi’nin 2022’de sona erecek olan 4 yıllık görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını sağlamak için anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesini de içeriyor. Değişiklik Sisi’nin 6 yıl daha görevde olmasına ve potansiyel olarak 2030 yılına kadar başkan olarak kalmasına izin verecek.

"2014’teki anayasa zor koşullar altında yazıldı"
Sisi’yi iktidarda tutmak için anayasa değişikliklerine giden meclis üyelerinden Mohamed Abu-Hamed, değişikliklerin bir zorunluluk olduğu konusunda kararlı. Abu-Hamed, "2014’teki anayasa zor koşullar altında yazıldı. Sisi’yi iktidarda tutmak, halkın iradesini yansıtıyor" diyerek, önemli siyasi, ekonomik ve güvenlik önlemleri alan ve reformlarına devam etmesi gereken bir başkan olarak gördüğü Sisi’yi övdü.

Hükümeti, siyasi muhaliflerin baskısı nedeniyle insan hakları grupları tarafından geniş çapta eleştirilmişti
Sisi, Mursi’yi devirdiğinden beri Mısır, muhaliflere yönelik kapsamlı baskıları nedeniyle ağır uluslararası eleştiriler aldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçtiğimiz hafta ordunun politik rolünü de artıracak ve Sisi’ye yargı üzerinde kontrol hakkı verecek değişikliklerin otoriterliği kurumsallaştıracağı konusunda uyardı.

Darbeyle Mursi görevden alınmıştı
Mısır’da usulüne uygun seçimlerle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Kasım 2012’de bazı düzenlemeleri içeren anayasal bildiriyi yayımlamasıyla ülke çapında bazı protestolar başlamıştı. Mursi, 3 Temmuz 2013 günü Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alınmış ve tutuklanmıştı. Mursi hakkında beş dava açılmış, bir davadan 20 yıl, birinden müebbet hapis, birinden ise idam cezası almıştı.

Askeri cuntadan göstericilere sert müdahale
Darbeden sonra başta İhvan olmak üzere darbeye karşı çıkan çok sayıda grup yüz binleri toplayarak protesto gösterileri düzenlemiş, ancak askeri cuntanın gösterilere müdahalesi sert olmuştu. Rabia’tül Adeviye ve Nahda meydanlarında göstericilere ateş açılmış, darbeden sonraki iki aylık süreçte binlerce kişi katledilerek, 10 binden fazla kişi yaralanmıştı.
Geçiş sürecinde Adli Mansur’u cumhurbaşkanı olarak atayan cunta lideri Sisi, 3 Haziran 2014’te yapılan seçimlerde aday olarak cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Soylu: 321 bin Suriyeli güvenli bölgelere döndüBakan Soylu: 321 bin Suriyeli güvenli bölgelere döndü
Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildiDevlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İşte Rusya'nın en güzel kızı

İşte Rusya'nın en güzel kızı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400'lerle ilgili flaş açıklama!

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine mobbing iddiası

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.