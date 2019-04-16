Mısır’da Sisi’nin görev süresini uzatmak için parlamento oylaması

Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Aldulfettah Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalabilmesi için bugün oylamaya gidiyor.

Anayasa’da önerilen değişiklikler Şubat ayında Sisi’yi destekleyen bir meclis bloğu tarafından başlatıldı ve birkaç hafta süren parlamento tartışmalarının ardından bu hafta güncellendi. Değişiklikler, Sisi’nin 2022’de sona erecek olan 4 yıllık görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını sağlamak için anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesini de içeriyor. Değişiklik Sisi’nin 6 yıl daha görevde olmasına ve potansiyel olarak 2030 yılına kadar başkan olarak kalmasına izin verecek.

"2014’teki anayasa zor koşullar altında yazıldı"

Sisi’yi iktidarda tutmak için anayasa değişikliklerine giden meclis üyelerinden Mohamed Abu-Hamed, değişikliklerin bir zorunluluk olduğu konusunda kararlı. Abu-Hamed, "2014’teki anayasa zor koşullar altında yazıldı. Sisi’yi iktidarda tutmak, halkın iradesini yansıtıyor" diyerek, önemli siyasi, ekonomik ve güvenlik önlemleri alan ve reformlarına devam etmesi gereken bir başkan olarak gördüğü Sisi’yi övdü.