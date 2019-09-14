HABER

Mısır'da Sisi'ye siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Mısır'da Sisi'ye siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Mısırlı siyasetçi ve gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ülkedeki tüm siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

Sisi'nin başkanlığında bugün düzenlenecek "Gençlik Konferansı" öncesi aralarında eski cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabbahi'nin de yer aldığı 135'ten fazla siyasetçi ve gazeteci, ortak bir bildiriye imza attı.

Şiddete karışmayan ve düşüncelerinden dolayı hapiste bulunan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması istenen ortak bildiride, "Gençlik Konferansı'yla eş zamanlı olarak cumhurbaşkanından tüm siyasi tutukluları ve asılsız suçlamalarla idari tutukluluk adı altında ömürleri hapiste geçen binlerce genci serbest bırakmasını talep ediyoruz." denildi.

Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından cezaevlerine konulan siyasi tutuklu sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu belirtiyor.

Mısır yönetimi ise ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını ileri sürüyor.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Toprak sanatla buluştuToprak sanatla buluştu
İntihar eden kadının eşi konuştuİntihar eden kadının eşi konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düşünce Mahkumları mısır serbest bırakma çağrısı

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.