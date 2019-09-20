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Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Mısır’da yolsuzlukla suçlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.Mısır’da muhalefetin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi‘yi protesto etmek için sokağa inmesi bekleniyor.

Mısır’da yolsuzlukla suçlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.
Mısır’da muhalefetin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi‘yi protesto etmek için sokağa inmesi bekleniyor. İspanya’da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Sisi’yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırdı. Mısır ordusunda 15 yıldır çalışan Ali, Sisi yönetiminin milyonlarca harcayarak saraylar, villalar ve oteller yaptırdığını sosyal medyada paylaştı.
Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin önlemlerini alarak ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığını, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığını aktardı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği öğrenildi.

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