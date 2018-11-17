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Mısır'da "Tanta DEAŞ hücresi" davasında bir idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

Mahkeme "Tanta DEAŞ hücresi" olarak bilinen davada bir kişinin idamına, 6 kişinin ise onar yıl hapsine hükmetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olmakla suçlanan bir kişiye idam, 6 kişiye ise onar yıl hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin kuzeyindeki Ceza Mahkemesinde "Tanta DEAŞ hücresi" olarak bilinen davanın duruşması görüldü. Mahkeme, söz konusu davada yargılanan bir kişiyi terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle idam cezasına mahkum etti.

Duruşmada yer alan diğer sanıklardan 6'sına ise onar yıl hapis cezası verildi.

Mısır'da mahkeme 8 Kasım'da da kamuoyunda "Güney Mısır DEAŞ Örgütü" olarak bilinen davada sanıklardan 18'i için müebbet, 41'i için 15'er yıl ve 18 yaşından küçük 6 kişi için ise 5'er yıl hapis cezası vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ mısır

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