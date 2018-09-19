HABER

Mısır'da tarihi eser operasyonu: 890 parça ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

Mısır'da tarihi eser operasyonu: 890 parça ele geçirildi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın El-Minya ilinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 890 parça eser ele geçirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Turizm ve Tarihi Eserler Polisi Genel İdaresi, tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçlanan zanlının El-Minya'daki evine baskın düzenledi.

Tarihi eser niteliği taşıyan heykeller, paralar, değişik şekil ve boyutlarda muskalardan oluşan 890 parçanın ele geçirildiği operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Haberde ayrıca olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı Ağustos 2017'de yaptığı açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğunu bildirmişti.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Şeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek ikmaliŞeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek ikmali
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Minya tarihi eser operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.