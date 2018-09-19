Mısır'da tarihi eser operasyonu: 890 parça ele geçirildi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın El-Minya ilinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 890 parça eser ele geçirildi.
Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Turizm ve Tarihi Eserler Polisi Genel İdaresi, tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçlanan zanlının El-Minya'daki evine baskın düzenledi.
Tarihi eser niteliği taşıyan heykeller, paralar, değişik şekil ve boyutlarda muskalardan oluşan 890 parçanın ele geçirildiği operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Haberde ayrıca olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı Ağustos 2017'de yaptığı açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğunu bildirmişti.
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