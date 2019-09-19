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Mısır’da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Mısır’ın başkenti Kahire’de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.Kahire İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire yakınlarında polis ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 9 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır’ın başkenti Kahire’de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.
Kahire İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire yakınlarında polis ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 9 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamada, "Polis, iki farklı bölgede teröristlerin sığınaklarına dair bazı ihbarlar aldı” dedi. İhbarların ardından teröristlerin dairelerine baskın düzenleyen polisin, 6 otomatik silah el yapımı bomba ve bazı elektrik devrelerine el koyduğu açıklandı.
Mısır, 2013 yılından bu yana ülke genelinde terör operasyonları düzenliyor.

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