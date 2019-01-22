Mısır'da Tiran ve Sanafir adaları yeniden gündemde

Çoğunlu Mısır dışında yaşayan muhalifler, “Tiran ve Sanafir adalarını unutmayın” şeklinde hashtaglar yaptı.

Zeyneb Adil isimli Twitter kullanıcısı ise, "Nezle es-Simman sakinleri Tiran ve Sanafir adaları için yapılan eylemlere destek verselerdi bugün yıkılan evleri için ağlamak zorunda kalmayacaklardı.” dedi.

Liberal muhalif aktivist İslam Lutfi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Tiran ve Sanafir adalarının satılmasına ses çıkarmadınız şimdi neden Nezlet es-Simman’ın satılmasına karşı çıkıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Muhalif siyasi aktivistler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, piramitlerin yakınındaki yapıların ruhsatsız olmadığını, hükümetin o bölgeyi yabancılara satmak için Mısırlıların evlerini yıktığını iddia etti.

- Ne olmuştu?

Giza’da piramitlerin yakınlarındaki bölgede yaşayan ve piramitleri ziyaret için gelen turistleri fayton, at ve develerle gezdiren Nezlet es-Simman bölgesi sakinleri, 25 Ocak Devrimi esnasında Tahrir Meydanı’ndaki eylemcileri dağıtmak için atlar ve develerle meydana girmiş ve çıkan olaylarda yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Bu bölgede yaşayanlar Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesine de destek vermişti.

Mısırlı muhalifler Nezlet es-Simman bölgesinde dün yıkılan binaları fırsata çevirerek, bölge sakinlerine geçmişte yaptıklarını hatırlatırken “Tiran ve Sanafir” adalarını da tekrar gündeme taşıdı.

-Tiran ve Sanafir adaları meselesi

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Mısır ziyareti esnasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.

Sisi yanlılarından bir grubun da içinde bulunduğu geniş bir muhalif grup anlaşmaya karşı çıkmış ve eylemler yapmıştı.

Söz konusu anlaşmayı Sayıştay'ın iptal etmesine rağmen, Mısır Parlamentosu 14 Haziran 2017 tarihinde onaylamıştı.

