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Mısır'da trafik kazası: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Başkent Kahire'nin güneyinde medyana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire’nin güneyinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm, başkent Kahire’nin güneyindeki "oto strat" yolunda bir minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaza ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır İstatistik kurumunun verilerine göre, 2017 yılında ülkede 25 bin 500 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 bin 203 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 297 kişi de yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada ise 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
12 ölü Kaza mısır trafik

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