Mısır'da tren kazası sonucu 9 kişi yaralandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Mısır Demiryolları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Kefr Şeyh kentinde hareket halindeki trenin bir vagonunda meydana gelen arıza neticesinde raydan çıkması sonucu 9 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Vagonun devrilmediği ve trenin seferine devam etmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Sık sık tren kazalarının yaşandığı Mısır'da 27 Şubat'ta başkent Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, olayın ardından görevinden istifa etmişti.

