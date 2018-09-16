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Mısır'da tren raydan çıktı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Mısır'da tren raydan çıktı: 12 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'da El-Menufiyye ilinde yolcu trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, El-Menufiyye ilindeki Yeni Şibin el-Kum istasyonunda bir trenin raydan çıkması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanmaların kırık ve morarmadan oluştuğu ifade edilerek söz konusu kişilerin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Mısır Demiryolu Kurumu da kazanın tren tekerleğinin yerinden çıkması nedeniyle kaynaklandığını belirterek seferlerde bir aksaklık yaşanmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır tren kazası

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