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Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:25 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Açıklamada, bombanın patlatılması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği, 10'u Vietnamlı 2'si Mısırlı 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır güvenlik güçleri, yılbaşı kutlamaları kapsamında ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır saldırı terör

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