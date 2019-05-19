Mısır’da Turistleri Taşıyan Otobüse Saldırı

Mısır’da Giza’daki piramitlerin yanında Büyük Mısır Müzesi yakınında turistleri taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırıda en az 16 kişi yaralandı.

Yaralıların çoğunlukla Güney Afrikalı turistler olduğu kaydedildi. Yaralıların çoğunun hafif olduğu, sadece 3 yaralının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Bombanın otobüs yoldan geçerken patladığı da gelen bilgiler arasında.

Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor ancak radikal militanlar daha önce Mısır’da turistleri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Aralık ayında 3 Vietnamlı turistle yerel tur rehberi yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Patlama sırasında otobüste 28 kişinin bulunduğu açıklandı.

Patlamanın şiddetiyle otobüsün arkasından gelmekte olan bir araç da hasar gördü.

Otobüste 25 Güney Afrikalı turist bulunuyordu.

Nile News televizyonu ise patlamada 7 Güney Afrikalı turistle 10 Mısırlı’nın yaralandığını belirtti.

