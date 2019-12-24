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Mısır'da uzaktan "Türkçe Öğretim Portalı" tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:29 | Son Güncelleme

Mısır'da uzaktan "Türkçe Öğretim Portalı" tanıtıldı

KAHİRE (AA) - Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretim uzmanları, Mısır’ın Kahire ve İskenderiye kentlerinde uzaktan Türkçe Öğretim Portalı'nın tanıtımını yaptı.

Türkçe Öğretim Portalı Proje Koordinatörü Salih Gültekin, başkent Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde programa dair bilgi verdi.

Gültekin burada yaptığı konuşmada, tüm dünyada Türkçe öğrenmeye karşı çok ciddi bir ilginin olduğunu vurgulayarak, Enstitünün dünya çapındaki 58 kültür merkezinde yüz yüze eğitimlere devam ettiğini fakat tüm talebi karşılamanın mümkün olmadığını, bu sebeple isteyen herkesin zaman ve mekan sınırı olmadan Türkçe öğrenebilmesi amacıyla Türkçe Öğretim Portalı'nı geliştirdiklerini belirtti.

İsteyen herkesin internet üzerinden "turkce.yee.org.tr" adresine girerek tüm içeriklere ücretsiz ulaşabileceğini, sistem içerisinde A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyeleri ile birlikte kelime öğretim modülünün de yer aldığını söyledi.

Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dilin 4 öğrenim becerisine hitap eden binlerce etkinliğin kolay bulunabilmesi amacıyla "turkce.yee.org.tr" adresinin yanı sıra “www.learnturkish.com” adresini de aldık.

Sistemin kullanıma açıldığı 2017 yılından bu yana, dünyanın 193 farklı ülkesinden 306 bin kişi sisteme kaydolarak Türkçe öğrenmeye başladı. Tanıtım ve duyuru programlarına farklı ülkelerde devam ediyoruz."

- "Sistemi en fazla Mısırlılar kullanıyor"

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz da Kahire’deki konuşmasında portal üzerinden en fazla Türkçe öğrenen kullanıcının Mısır’da bulunduğunu ve kursiyer sayısı bakımından da Mısır’ın en önde gelen ülkelerden olduğunu ifade etti.

Salih Gültekin ve Hüseyin Yazıcı’dan oluşan Enstitü heyeti, Mısır’daki faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğunun yanı sıra Mısır’daki diğer Türk kurumlarını da ziyaret etti.

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Buluşma mısır öğrenim Türkçe Uzaktan Uzman

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