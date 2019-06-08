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Mısır'da Yargıtay bir kişi hakkındaki idam kararını daha onadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

Mısır'da Yargıtay bir kişi hakkındaki idam kararını daha onadı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Usim hücresi" olarak bilinen davada yargılanan sanıklardan biri hakkındaki idam kararını onadı, diğerinin idam cezasının ise 15 yıl hapse çevrilmesine karar verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu davada yargılanan ve idam cezasına çarptırılan sanıklardan Bekr Ebu Cebel'in temyiz başvurusu üzerine bugün Yargıtayda duruşma yapıldı. Yargıtay, Ebu Cebel hakkındaki idam kararını onarken, idama mahkum edilen bir başka sanığın cezasının da 15 yıl hapse çevrilmesine karar verdi.

Yargıtay ayrıca 12 sanığa verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı, 2 sanık hakkındaki 15'er yıllık hapis cezasını ise 10 yıla düşürdü.

Söz konusu davada yargılananlar, "terör hücresine üye olmak, hakim Fethi el-Beyyumi'ye suikast girişiminde bulunmak, silah bulundurmak ve kamu ve özel mülke saldırmakla" suçlanıyor.

Mısır'da Mart 2015 ile Şubat 2019 tarihleri arasında çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu olduğu belirtilen 42 sanık hakkındaki idam kararı infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş onlarca sanık da haklarında verilen idam kararının infazını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
idam mısır Yargıtay

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