Mısır’da zincirleme kaza : 65 yaralı

Mısır’da 3 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 65 kişi yaralandı.

Mısır’da İsmailiye ve Zagazig kentlerini bağlayan karayolunda sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç otobüsün birbirine girdiği kazada 65 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Polis, işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs yol kenarında bulunan bir ağaca çarparken, aynı yönden gelen 2 araç da otobüse çarptı. Sağlık ekipleri, yaralıları İsmailiye kentinde bulunan hastaneye kaldırırken, yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

