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  4. Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Londra'da parlamento önünde toplanan göstericiler darbe karşıtı sloganlar attı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento önünde toplanan göstericiler Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla darbe karşıtı gösteri düzenlendi.

Mısır Devrim Konseyi öncülüğünde düzenlenen eylemde Mısır'ın demokratik yoldan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Nursi'nin fotoğraflarını taşıyan pankartlar açıldı.

Mursi'yi askeri darbeyle devirerek göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı slogan atan göstericiler, "Ordu ülkeyi korur, demokratik kurumları tahrip etmez" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerin Rabia simgeli şemsiye ve flamalar taşıdığı görüldü.

- Seçimle geldi, darbeyle hapse atıldı

Mısır'da 25 Ocak 2011'de başlayan kitlesel gösteriler, halk devrimine dönüşmüş ve 11 Şubat'ta otuz yıldır iktidarı elinde bulunduran Hüsnü Mübarek'in görevi bırakmasıyla son bulmuştu.

Müslüman Kardeşler'in önde gelen isimlerinden Muhammed Mursi, 2012'de Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, görevdeki bir yılının ardından dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Sisi liderliğinde yapılan askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılarak hapse atılmıştı.

17 Haziran'da hapishanede hayatını kaybettiğinde Mursi, birçok insan hakları grubu ve bağımsız gözlemcilerinin siyasi olduğunu belirttiği suçlamalardan yargılanıyordu.

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