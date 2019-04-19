Mısır’daki anayasa referandumu için yurt dışında oy verme işlemi başladı

Mısır lideri Abdülfettah Sisi’nin görev süresinin 2030’a kadar uzatılabilmesini sağlayacak anayasa değişikliği referandumu için yurt dışında yaşayan Mısırlılar oy vermeye başladı.

Mısır lideri Abdülfettah Sisi’nin görev süresinin 2030’a kadar uzatılabilmesini sağlayacak anayasa değişikliği referandumunun yurt dışı ayağı başladı. Mısır Seçim Kuruluna göre, 124 ülkede kurulan 140 sandıkta Mısırlılar oy verme imkânı bulacak. Mısır’ın yurt dışı misyonlarında kurulan sandıklar 21 Nisan’a kadar açık olacak.

Mısır’da yapılacak yeni anayasa değişikliği, devlet başkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarıyor. Yeni değişiklik sayesinde, 2024 yılında görevi bırakması gereken Sisi, 2030’a kadar görevde kalacak. Teklifte yapılan son değişiklikle birlikte, mecliste kadın milletvekili oranının en az yüzde 25 olması zorunluluğu getirildi. Değişiklikle birlikte, devlet başkanının bir veya daha fazla milletvekili atamasına, uzmanlık alanlarını belirlemesine, görevlerinden alabilmesine ve istifalarını kabul etmesine olanak sağlanıyor.

