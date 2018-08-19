HABER

Mısır'daki gizemli lahdin sırrı çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

İskenderiye kentinde tesadüfen bulunan lahde ilişkin ilk inceleme tamamlandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunan ve içinde "hayat iksiri" bulunduğu iddiasıyla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken lahitteki mumyalara ilişkin ilk inceleme tamamlandı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderiye kentinde içinde 3 mumya ile kırmızımsı sıvı bulunan lahde ilişkin ilk incelemenin Mısırlı araştırma ekibince tamamlandığını bildirdi.

İncelemenin uluslararası standartlarda yapıldığı belirtilen açıklamada, lahitte altın yaprakları kullanıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Araştırma sonucu, ilk iskeletin 20-25 yaşlarında ve 160-164 santimetre boylarında bir kadına, ikinci iskeletin 30-35 yaşlarında ve 160-165,5 santimetre boylarında bir erkeğe, üçüncü iskeletin de 40-44 yaşlarında ve 179-185,5 santimetre boylarında bir erkeğe ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Son mumyanın başında 1,7 santimetre çapında yuvarlak delik olduğunun belirlendiği, ölmeden önce uzun süre yaşadığının anlaşıldığı, iskeletin sahibinin beyin ameliyatı geçirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Lahde iki farklı zamanda defin işlemi gerçekleştirildiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Uluslararası medyanın ilgisini çeken lahitteki suyun renginin ise sarılı olan mumyaların dokusuyla yer altı sularının karışması sonucu oluştuğunun düşünüldüğü belirtildi.

İskenderiye kentinde geçen ay inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahdin içindeki suyun "hayat iksiri" veya "kırmızı cıva" olduğu konusunda medyada çeşitli iddialar yer almıştı.

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Şırnak bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Şırnak bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Bilecik bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bilecik bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayat iksiri iskenderiye kırmızı civa lahit mısır mumya

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Diğer Haberler
Diyarbakır bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Diyarbakır bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Denizli bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Denizli bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Çorum bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Çorum bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Çankırı bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Çankırı bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Çanakkale bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Çanakkale bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Bursa bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Bursa bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.