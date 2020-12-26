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  4. Mısır’daki hastane yangınında ölü sayısı 9’a çıktı

Mısır’daki hastane yangınında ölü sayısı 9’a çıktı

26.12.2020 21:48 | Son Güncelleme:
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Mısır’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında can kaybı 9’a yükseldi.Mısır’ın Kalyubiye iline bağlı El Obour kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıkmış, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Mısır’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında can kaybı 9’a yükseldi.
Mısır’ın Kalyubiye iline bağlı El Obour kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıkmış, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a, yaralıların sayısının ise 6’ya yükseldiğini açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden yetkililer, yangının elektrik sisteminden kaynaklanan kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti.

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