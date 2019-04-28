Mısır'daki Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutladı

KAHİRE (AA) - Mısır'daki üç Hristiyan mezhebinin mensupları, Paskalya Bayramı'nı yoğun güvenlik önlemleri altında kutladı.

Başkent Kahire'nin El-Abbasiye bölgesindeki Saint Mark Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine, Mısır Ortodoks Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros başkanlık etti.

Papa 2. Tavadros, güllerle süslenen katedrale, haç taşıyan ve Paskalya Bayramı'na özel ilahiler söyleyen piskopos, rahip ve diyakozların eşliğinde girdi.

Yeni Mısır bölgesindeki Protestan Kilisesi'nde de ülkedeki Protestanların lideri Andrea Zaki Stephanous başkanlığında ayin düzenlendi.

Kahire'nin en büyük semtlerinden olan Nasr'daki Meryem Ana Katolik Kıpti Katedrali'ndeki ayini ise Piskopos İbrahim İshak yönetti.

Söz konusu üç mezhebin diğer illerde düzenlenen ayinlerine bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve yetkililer de katıldı. Söz konusu ayinlerin yapıldığı kiliselerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Her sene baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.

