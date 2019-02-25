HABER

Mısır’daki idamlar Zonguldak’ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Mısır’daki idamları protesto etti.

Mısır’daki idamlar Zonguldak’ta protesto edildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Mısır’daki idamları protesto etti.
Memur-Sen Zonguldak Şubesi tarafından Madenci Anıtı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Mısır’daki idamları protesto etti. Grup, ‘Katil Sisi hesap verecek’, ‘Zalimler için yaşasın cehennem’ sloganları attı. Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masumu idam ettiğini söyledi. 600 kişinin ise işkenceler görerek idam edilmeyi beklediğini ifade eden Aşkar, "İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyouz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.
Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okuduktan sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
Azerbaycan eğitimcilerini etkileyen seminerAzerbaycan eğitimcilerini etkileyen seminer
Burası Erzurum değil KazdağlarıBurası Erzurum değil Kazdağları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.