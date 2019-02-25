Mısır’daki idamlar Zonguldak’ta protesto edildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Mısır’daki idamları protesto etti.

Memur-Sen Zonguldak Şubesi tarafından Madenci Anıtı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Mısır’daki idamları protesto etti. Grup, ‘Katil Sisi hesap verecek’, ‘Zalimler için yaşasın cehennem’ sloganları attı. Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masumu idam ettiğini söyledi. 600 kişinin ise işkenceler görerek idam edilmeyi beklediğini ifade eden Aşkar, "İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyouz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okuduktan sonra dağıldı.

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